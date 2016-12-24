Президент России отметил труд ветеринара из Мордовии

Указом Президента РФ за заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено Баринову Валерию Петровичу – главному ветеринарному врачу общества с ограниченной ответственностью «Агропромсервис».

Глава Мордовии Артём Здунов отметил в телеграм, что в профессию Валерия Баринова привел отец – также трудившийся ветеринаром.

«Уже 37 лет Валерий Петрович заботится о животных на Ичалковском конезаводе. В профессию привёл отец - Пётр Лукич был ветеринаром совхоза в селе Шишкеево Рузаевского района. Достойный пример трудовой династии.

Гордимся Вами, Валерий Петрович! Успехов в важном и ответственном труде!»