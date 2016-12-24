В Мордовии открылись два офиса Сбера нового формата

В селе Кочкурово и селе Теньгушево после ремонта открылись офисы Сбера нового формата.

Пространство обновленных офисов стало еще более открытым и безбарьерным. Для удобства клиентов обустроена современная зона ожидания и обслуживания. Полностью обновлено служебное помещение – в нем появилась современная кухня и гардероб.

Вместе с заместителем управляющего Мордовским отделением Сбербанка Юлией Ильяновой в открытии обновленных офисных пространств участвовали руководители районов - глава Кочкуровского района Светлана Герасимова и глава Теньгушевского района Ольга Куткина.

«Мы продолжаем обновлять нашу филиальную сеть и рады пригласить жителей Кочкуровского и Теньгушевского районов в модернизированные офисы Сбера. Теперь это не просто место, куда приходят снять наличные, открыть вклад или оформить кредит, а пространство для комфортного и удобного обслуживания. Создавая концепцию новых офисов, Сбер учел пожелания клиентов, объединил лучшие практики и использовал новейшие разработки. Здесь все построено вокруг клиента - для его удобства и гармонии», - отметила заместитель управляющего Мордовским отделением Сбербанка Юлия Ильянова.