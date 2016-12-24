В Саранске спасатели вытащили из авто пострадавшего в ДТП водителя

По данным Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы, 30 июля в 15:32 поступило сообщение о ДТП на транспортном обходе города Саранска. На перекрестке по ул. 1-я Промышленная произошло столкновение транспортных средств, в результате которого пострадавший оказался зажат искореженном автомобиле.

По прибытию на место ДТП работники службы отключили в автомобиле АКБ, деблокировали водителя с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали медикам бригады скорой помощи.