Житель Саранска ответил в суде за поездки с поддельным водительским удостоверением

В столице Мордовии приговор суда за использование фальшивых водительских прав выслушал 34-летний местный житель – уроженец ближнего зарубежья.

В декабре 2023 года в Саранске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки «ВАЗ 2115» под управлением фигуранта дела. При проверке документов выяснилось, что его водительское удостоверение категории В, В1, С, С1, М является поддельным.

В ходе следствия было установлено, что мужчина проходил обучение в саранской автошколе. Сдав теоретичную часть экзамена в ГАИ, экзамен по вождению в городе он провалил и решил просто купить права.

На каком-то сайте житель Саранска увидел информацию, что за 50 тысяч рублей ему в другом регионе легко «смастерят» поддельное водительское удостоверение. Предоставив продавцу необходимые личные данные, в сентябре 2023 года он получил нужный документ – липовые права отправили получателю по почте.

По информации МВД по РМ, приговором суда незадачливому автомобилисту назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.