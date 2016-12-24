В Чамзинский районный дом культуры поступил автоклуб

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Мордовию поступил еще один передвижной многофункциональный культурный центр. Новый автоклуб будет ездить по селам Чамзниского района, в которых нет стационарных учреждений культуры.

Напомним, в 2023 году автоклуб приобрели для Культурно-спортивного центра «Алмаз» Лямбирского района. Презентация первого в республике передвижного культурного центра прошла в селе Лопатино.

Совсем недавно автоклуб поступил в Чамзинский районный дом культуры. Стоимость «сцены на колесах» вместе с оборудованием – более 10 миллионов рублей. Комплекс представляет собой единую многофункциональную высокотехнологичную площадку для проведения концертов, выступлений творческих коллективов и организации массовых мероприятий на любой доступной для проезда территории. Это могут быть парки, места отдыха, открытые летние и зимние площадки.

Работа автоклубов – это одно из важнейших условий реализации культурной политики государства в малонаселенных пунктах. Благодаря им в отдаленных селах и деревнях будут проводиться концерты и праздничные мероприятия.