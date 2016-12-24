Малый бизнес Мордовии способствует развитию экономики

Малый бизнес занимает важное место в экономике России, играет ключевую роль в создании рабочих мест, развивает предпринимательскую инициативу и обеспечивает конкурентоспособность. В условиях глобальных экономических изменений и внутренних вызовов он стал стабилизирующим фактором и источником инноваций. Важно отметить, что поддержку предпринимателям оказывают по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сфера МСП – основной работодатель страны, обеспечивает значительную часть занятости: более 30% всех рабочих мест России. Это позволяет снизить уровень безработицы и создать условия для стабильного дохода граждан, а предприятия вносят значительный вклад в формирование ВВП.

Не стоит забывать, что малый бизнес способствует внедрению инноваций и развитию новых технологий. Предприниматели, как правило, более гибкие и быстро адаптируются к изменениям на рынке, что способствует повышению конкуренции. Это, в свою очередь, приводит к улучшению качества товаров и услуг, а также к снижению цен.

Для предпринимателей и самозанятых Мордовии действует широкий спектр бесплатных услуг, которые предоставляются Министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с центром «Мой бизнес». В настоящее время региональные субъекты МСП на базе центра могут подать заявку на получение ряда услуг: запуск рекламы в ВК, сувенирная продукция на сумму до 10 тысяч рублей, реклама на билбордах, консультации по правовому и финансовому обеспечению деятельности, разработка фирменного стиля, создание фотоконтента и многое другое.

Самозанятые граждане могут бесплатно посетить мастер-классы, один из которых пройдет в Саранске 20 сентября. Также эта категория граждан может представить свои товары на ярмарке самозанятых, проведение ближайшей запланировано осенью.

Малое и среднее предпринимательство активно участвует в развитии местных сообществ, которые учитывают потребности населённых пунктов, предлагают товары и услуги, отвечающие местным запросам.

Также стоит отметить рост господдержки малого бизнеса через различные программы, субсидии, налоговые льготы и доступ к кредитным ресурсам. Это создает благоприятные условия для стартапов и позволяет уже действующим предприятиям расширять свою деятельность.