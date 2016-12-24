Школьница из Саранска прошла в финал всероссийского конкурса лекторов

Определены финалисты в номинации «Школьники» Всероссийского конкурса Знание.Лектор — 2024. Они поедут учиться публичным выступлениям в международный детский центр «Артек» и получат шанс стать лектором Общества «Знание». В отборе участвовали более 5 тысяч подростков из всех регионов России, из них 97 из Мордовии.

В финал проекта прошла ученица Республиканского лицея для одаренных детей София Кланщакова. София — волонтер и активист Движения Первых, участница конкурсов чтецов, увлекается хореографией и играет в большой теннис. Свою лекцию она посвятила здоровому образу жизни и занятиям спортом. София рассказывает о том, почему в наше время вредные привычки распространены у подростков и для чего нужен спорт.

Самыми популярными тематиками у юных лекторов по стране стали: «Культура и искусство» (921 заявка), «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность» (898 заявок), «История и сохранение исторической памяти» (783 заявки). Лекции читают выпускники художественных и музыкальных школ, активисты школьных медиацентров, экскурсоводы и краеведы. Каждый пятый участник номинации «Школьники» — из новых регионов.

«Мы проанализировали свыше пяти тысяч заявок со всей России. Хочу отметить, что ребята не пересказывают учебники, а делятся своим опытом. В таком юном возрасте они уже занимаются разработками в информационных технологиях и робототехнике, пишут и выпускают книги, проводят экскурсии. Наши финалисты — талантливые, увлеченные ребята. Уверен, что они смогут вдохновить тысячи слушателей на саморазвитие, изучение чего-то нового!» — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Школьный финал пройдет в профильной смене Знание.Лектор в международном детском центре «Артек» с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 школьников из 54 регионов. До начала смены финалисты получают возможность прочитать лекцию у себя в регионе при поддержке Общества «Знание» и повысить шансы на победу в конкурсе. Также участники могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело».

Напомним, что до 15 августа идет заявочная кампания Знание.Лектор для взрослых и студентов. Подать заявку можно на сайте проекта.