Школьники Саранска заняли призовые места в игре «Зарница 2.0» ПФО

Подведены итоги финала Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Приволжском федеральном округе.



Игра собрала 280 юношей и девушек в составе лучших команд из 14 субъектов ПФО. Состязания проводились для двух возрастных категорий: 11-13 лет и 14-17 лет. В программу вошло 27 видов соревнований.



Команда Саранской школы № 24 заняла призовые места в отельных дисциплинах: «Основы выживания и маскировки позиций» и «Тактическая медицина и самопомощь».



Напомним, что «Зарница 2.0» - военно-патриотическая игра для школьников от 7 до 17 лет. Проект включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности. Участие помогает развить лидерские качества, самостоятельность мышления, сформировать сознательное отношение к личной и общественной безопасности и активную гражданскую позицию.

Организатором игры выступает Общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых».