В Саранске женщина за рулем кроссовера учинила ДТП на кольцевой развязке

По информации Госавтоинспекции республики, 29 июля в Саранске около 8 часов утра на улице Волгоградская 41-летняя женщина за рулем кроссовера «Джили Монджаро» (стаж у дамы с 2023 года), двигаясь по кольцевой развязке, не справилась с управлением и протаранила стоящую автомашину «Датсун он до», которую отбросило на также остановившуюся для пропуска транспортных средств, движущихся по кольцевой развязке, автомашину «Лада Веста».

В результате ДТП 39-летний водитель автомашины «Датсун он до» на скорой был доставлен в Республиканскую центральную клиническую больницу, ему было назначено амбулаторное лечение.

Водители легковушек за рулем находились трезвыми. На виновницу ДТП составили протоколы за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, повреждение дорожного ограждения и управление транспортным средством без нанесенного знака начинающий водитель.