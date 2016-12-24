В Мордовии при пожаре в жилом доме трое детей получили тяжелые ожоги

По информации единой дежурно-диспетчерской службы Краснослободского района, 29 июля в 22:14 поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Слободские Дубровки. Пострадали 4 человека, в том числе трое несовершеннолетних детей.

Глава Мордовии Артём Здунов сообщил в телеграм, что пострадавших детей могут доставить санавиацией в Нижегородский ожоговый центр.

«Трагическое происшествие в Слободских Дубровках Краснослободского района. Сегодня ночью горел частный дом, в котором находилась женщина с тремя несовершеннолетними детьми - 15, 12 и 5,5 лет. У всех пострадавших тяжелые ожоги. Маме и младшему ребёнку помощь оказывается в Краснослободской районной больнице, двое старших детей доставлены в Республиканскую детскую больницу, с ними работают наши лучшие специалисты. С учетом состояния пациентов врачи примут решение о переводе девочек санавиацией в Нижегородский ожоговый центр.

В причинах разбираемся вместе с правоохранительными органами. Держу ситуацию на личном контроле».