В Мордовии участились случаи возгорания сухой растительности

По информации МЧС по РМ, с начала июля 2024 года пожарно-спасательные подразделения Мордовии выезжали на тушение травяного пала 63 раза. Площадь охваченной пожарами территории составила 37 гектаров.

Согласно Постановлению Правительства РМ, на территории республики с 1 июля по 29 сентября 2024 года действует особый противопожарный режим, который вводит запрет на сжигание сухой растительности и бытовых отходов.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей

- на должностных лиц - от 60 тысяч до 90 тысяч рублей

- на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.



При обнаружении возгораний необходимо сообщить в Региональную диспетчерскую Минлесхоза РМ - 8 (8342) 23-41-50, Единую дежурно-диспетчерскую службу 112 или в Лесную охрану Рослесхоза - 8-800-100-94-00.