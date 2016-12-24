В Саранске будут судить 39-летнего жителя Москвы за 2 килограмма мефедрона

В прокуратуре республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Москвы. Он обвиняется в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе расследования было установлено, что москвич привез в Саранск на своей дорогой иномарке крупную партию синтетических наркотиков. Он успел оборудовать на мордовской земле 137 закладок с мефедроном, и после этой «трудоемкой» деятельности был задержан оперативниками УНК регионального МВД.

В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигался столичный наркопосланник, полицейские обнаружили партию «синтетики», а также деньги в сумме около 1 миллиона 400 тысяч рублей, два ноутбука, макбук, четыре мобильных телефона и банковские карты.

Благодаря проведенной операции полицейскими из незаконного оборота было изъято около 2 килограммов мефедрона, а также гашиш весом более 60 граммов. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.