В Мордовии четверо 19-летних жителей республики угодили в больницу после ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 26 июля в Большеберезниковском районе в 15 часов 40 минут на подъезде к базе отдыха «Орбита» 19-летний водитель автомашины «Лада Приора» (стаж у парня с 2023 года) не рассчитал безопасную скорость движения и не справился с управлением - легковушка врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель, а также трое 19-летних пассажиров автомашины с различными травмами были госпитализированы в Комсомольскую ЦРБ. У виновника аварии взяли кровь на анализ.