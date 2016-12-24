Житель Саранска в 21 год стал вором-рецидивистом

В Мордовии суд отправил в колонию 21-летнего парня, ставшего воровской грозой саранских торговых точек. Молодой человек за короткое время успел отметиться криминальными визитами в пять магазинов.

Первый эпизод в криминальной серии жителя Саранска относится к октябрю прошлого года. В одном из павильонов торгового центра «Сити парк» он взял со стеллажа мужские брюки и куртку, снял антикражные датчики, сложил вещи в пакет и с похищенным скрылся с места преступления. Ущерб составил более 1 700 рублей.

В дальнейшем он совершил еще несколько краж из различных магазинов столицы Мордовии. Его добычей становились комплект микрофонов, стоимостью около 9 400 рублей, и даже дорогостоящая шуба – вор увел ее из торговой точки в Октябрьском районе. Ущерб продавец оценил в 25 500 рублей.

По информации МВД по РМ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность злоумышленника. Молодой человек, объявленный в розыск по подозрению в совершении серии имущественных преступлений, был задержан в Москве и доставлен в Саранск.

В ходе дознания он дал признательные показания и пояснил, что похищенное продавал в Москве случайным людям. При этом, житель Саранска ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, в последний раз из мест лишения свободы он освободился в 2023 году.

По приговору суда парень получил 2 года 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.