У мордовских зеков зарплата растет быстрее, чем на воле

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности за 6 месяцев текущего года.

На коллегии под председательством врио начальника УФСИН по РМ Павла Ломакина были озвучены основные показатели деятельности пенитенциарного ведомства республики.

В частности отмечалось, что за полугодовой период в учреждениях УФСИН по РМ не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании. Во взаимодействии с региональными правоохранительными органами из незаконного оборота при попытке доставки в колонии изъято 52,24 грамма наркотических средств.

Обстановка по медицинскому обеспечению подозреваемых, обвиняемых и осужденных была стабильной, вспышек инфекционных заболеваний не допущено.

План по выпуску товарной продукции и оказания услуг промышленного характера за 6 месяцев 2024 года в УФСИН по РМ выполнен на 110,0% и составил 655,6 млн. руб. При этом, доля осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду, составила 98,6%.

Примечательно, что зарплата заключенных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла аж на 42%.