В Саранске проведены профилактические рейды по пресечению нарушений миграционного законодательства

Сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с региональными МВД и Росгвардией с 10 по 24 июля провели профилактические рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства РФ на территории республики.

В рамках мероприятий на территории рынков «Ринг», «Данко» и «Заречный» в Саранске были проверены 85 иностранных граждан, выявлено 6 административных правонарушений за неисполнение иностранцами обязанностей по воинскому учету,

В отношении 3 мигрантов составлены административные протоколы за уклонение от прохождения иммиграционного контроля и нарушение режима пребывания в России. По 28-летнему гражданину одной из стран СНГ вынесено решение о депортации из Российской Федерации. В настоящее время молодой человек содержится в центре временного содержания.

Также в ходе рейдов сотрудникам правоохранительных органов попались двое иностранных студентов, которые осуществляли трудовую деятельность без трудовых договоров. Их работодатель привлечен к ответственности за неуведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином.