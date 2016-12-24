Анна Паркина из Саранска поборется за титул лучшего водителя троллейбуса

Репортер

В Чебоксарах с 6 по 9 августа пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». За престижное звание будут бороться победители региональных и городских конкурсов, опытные водители из регионов России и стран СНГ.

По информации Госкомтранса РМ,  участником конкурса станет водитель троллейбуса Саранского «Горэлектротранса» Анна Паркина. За ее плечами - 11-летний стаж работы.

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