Анна Паркина из Саранска поборется за титул лучшего водителя троллейбуса

В Чебоксарах с 6 по 9 августа пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». За престижное звание будут бороться победители региональных и городских конкурсов, опытные водители из регионов России и стран СНГ.



По информации Госкомтранса РМ, участником конкурса станет водитель троллейбуса Саранского «Горэлектротранса» Анна Паркина. За ее плечами - 11-летний стаж работы.