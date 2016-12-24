Жители Мордовии передали на нужды военнослужащих СВО более 50 гражданских ружей

Сотрудники Управления Росгвардии по РМ оказывают содействие гражданам региона в безвозмездной передаче охотничьих гладкоствольных ружей в подразделения Министерства обороны РФ, которые участвуют в специальной военной операции.

В соответствии с федеральным законом, граждане страны имеют право дарить находящееся у них на законных основаниях оружие государственным военизированным организациям. Владельцы гражданского оружия могут безвозмездно передать для нужд СВО огнестрельное длинноствольное оружие через подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РМ.

По информации силового ведомства, на сегодняшний день неравнодушные жители республики передали на нужды военнослужащих СВО более 50 гражданских ружей и патронов к ним.

«Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Мордовия осуществляют организацию взаимодействия между гражданами и представителями Министерства обороны РФ в вопросах передачи гражданского оружия в зону специальной военной операции. Росгвардейцы оказывают помощь по оформлению необходимых документов для передачи оружия, сверяют его по имеющимся базам данных и затем, после подписания договора и акта приема-передачи гражданского оружия, снимают его с учета. Для передачи своего оружия, владельцу необходимо обратиться в территориальный отдел Росгвардии по месту жительства», - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по РМ – начальник ЦЛРР подполковник полиции Артур Гатауллин.

Подробную консультацию можно получить в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Мордовия, а также по телефонам: 8(8342) 33-43-84, 44-44-81.