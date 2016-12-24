В Мордовии отменили ограничение на посещение лесов

По информации Минлесхоза РМ, ведомством принято решение об отмене ограничения пребывания граждан в лесах, а также разрешен въезд транспортных средств в лесные массивы.



При этом, по-прежнему запрещается поджигать сухую траву, бросать спички или окурки, оставлять материалы, пропитанные горючими веществами, использовать в лесу открытый огонь.



При обнаружении лесных пожаров или угрозы их возникновения следует сообщить об этом по телефонам: +7 (8342) 23-41-50, +7 (800) 100-94-00 или 112.