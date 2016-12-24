Центр «Мой бизнес» в Мордовии работает уже 5 лет

В 2019 году в России начали свою работу центры «Мой бизнес», ставшие важным инструментом поддержки предпринимателей и развития малого и среднего бизнеса. В декабре этого же года центр открылся и в Мордовии. Сегодня они функционируют в каждом субъекте страны в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Центры «Мой бизнес» оказывают услуги, способствующие развитию малых и средних предприятий на всех этапах их становления. Специалисты готовы дать консультации и советы по вопросам налогообложения, бухгалтерии, маркетинга и юридическим аспектам ведения бизнеса. Регулярно центры организуют тренинги, семинары и мастер-классы, направленные на улучшение навыков и знаний предпринимателей.

Кроме того, обратившимся оказывается помощь в оформлении заявок на гранты и субсидии, а также в поиске инвесторов. Можно получить доступ к информационным ресурсам. «Мой бизнес» способствует созданию networking-сообществ, где предприниматели могут обмениваться опытом и находить деловых партнеров. Все услуги оказываются бесплатно.

Обратиться в Центр «Мой бизнес» можно по адресу: ул. Московская, 14, а также по телефону горячей линии: 24-77-77.