В Мордовии бывший сотрудник колонии получил срок за взятки от заключенного

В Мордовии бывший сотрудник исправительной колонии УФСИН по РМ выслушал приговор суда по обвинению в получении взятки. Противоправная деятельность мастера цеха центра трудовой адаптации осужденных колонии №1 была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ во взаимодействии с отделом собственной безопасности регионального ФСИН.

По данным следствия, 36-летний сотрудник исправительного учреждения в период с сентября 2022 по декабрь 2023 года получил от заключенного вознаграждение за незаконный пронос на территорию режимного объекта запрещенных предметов. Он передавал одному из осужденных спиртные напитки, а также отдал два мобильных телефона, полученных им со службы доставки.

Сумма денежных переводов за «почтовые услуги» варьировалась от 1 тысячи до 25 тысяч рублей в зависимости от количества и стоимости проносимого товара. Всего за указанный период обвиняемый получил от заключенного переводом на банковскую карту около 170 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

На основании собранных материалов было расследовано уголовное дело по статье о получении взятки. В ходе следствия фигурант полностью признал свою вину.

По информации Следственного комитета по РМ, приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 846 тысяч рублей. Также бывший сотрудник колонии был лишен на 2 года права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.