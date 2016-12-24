В Саранске осужден 37-летний рецидивист, напавший на женщину в лифте

В ночь на 5 апреля этого года в дежурную часть саранского отдела полиции обратилась 32-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, вечером она возвращалась из магазина. Подойдя к своему дому по улице Косарева, она заметила незнакомого мужчину. Тот следом за ней зашел в подъезд, а затем и в лифт.

Находясь в кабине, злоумышленник стал наносить женщине побои, после чего сорвал с нее золотые браслет и цепочку, а также отобрал «Айфон 14 Про Макс». С добычей налетчик скрылся с места преступления.

По приметам потерпевшей был составлен фоторобот. Вскоре личность подозреваемого была установлена. Мужчина был задержан в течение дежурных суток на одной из улиц города оперативниками уголовного розыска.

Выяснилось, что цепочку злоумышленник случайно обронил в лифте, а смартфон выбросил по пути (в последующем полицейские нашли его неподалеку от места совершения преступления). Похищенный браслет был изъят.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, его поместили под стражу. По данным прокуратуры РМ, ранее мужчина уже отбывал наказание за грабеж несовершеннолетней.

В ходе рассмотрения дела свою вину житель Саранска признал, ущерб потерпевшей возместила его мать. Суд приговорил обвиняемого к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.