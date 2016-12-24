В Ардатове ссора двух соседей едва не привела к «резне бензопилой»

43-летний житель города Ардатов выслушал приговор суда за умышленное причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

Сотрудники полиции в ходе дознания установили, что 13 июля прошлого года подвыпивший жилец дома решил спилить находящуюся в двери общей кладовки металлическую трубу. Взяв с собой аккумуляторную болгарку, он подошел к подъезду, где встретил соседа – автора «трубной конструкции».

Между мужчинами разгорелся конфликт. На крики выбежал 22-летний сын защитника трубы. Тогда фигурант дела, держа в руках включенный инструмент, травмировал кисть потерпевшего. Это деяние было квалифицировано, как причинение легкого вреда здоровью.

По информации прокуратуры РМ, суд приговорил виновного к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства ежемесячно.