Национальный проект вдохновляет на создание качественного контента

24 июля в Центре «Мой бизнес» прошел мастер-класс по съемке и монтажу коротких видео-рилс, который стал ярким примером поддержки, оказываемой предпринимателям Мордовии в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Нацпроект направлен на развитие малого и среднего бизнеса, а его реализация предоставляет бизнесменам региона-13 уникальные возможности для совершенствования своих навыков и увеличения конкурентоспособности.

Мастер-класс, организованный Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия совместно с Центром «Мой бизнес» собрал более 40 участников. Среди них были как самозанятые, так и действующие предприниматели, что подчеркивает актуальность темы и интерес к совершенствованию знаний в области создания видео-контента.

Важно отметить, что этот мастер-класс уже не первое подобное мероприятие для бизнес-сообщества. Ранее, 22 мая, в рамках Недели предпринимательства также прошла встреча, которую посетили 10 самозанятых.

Занятие вновь провел специалист в области маркетинга Святослав Пеунин. Он акцентировал внимание участников на важности понимания целевой аудитории и создания контента, который действительно может их заинтересовать. Святослав также отметил распространенные ошибки, на которых следует учиться, чтобы избежать их в будущем.

Практическая часть мастер-класса была сосредоточена на анализе видео-контента самих предпринимателей. Это позволило каждому участнику получить рекомендации по улучшению своих работ.

Мастер-класс стал шагом вперед для представителей малого и среднего бизнеса Мордовии, давая им инструменты для успешного продвижения своих продуктов и услуг с использованием современных методов визуального донесения информации. Подобные инициативы играют важную роль в развитии предпринимательства в регионе.

Обратиться в Центр «Мой бизнес» можно по адресу: ул. Московская, 14, а также по телефону горячей линии: 24-77-77.