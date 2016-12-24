На телевизионной мачте в Саранске включат «тигриную» подсветку

С 26 июля по 1 августа на телевизионной мачте в Саранске в честь Международного дня тигра включат «тигриную» подсветку.

Высотную доминанту города украсит динамическая иллюминация в цветах окраса редкого хищника. Тематическая подсветка будет работать ежедневно с 21:00 до 23:00.

Международный день тигра отмечается ежегодно 29 июля. Праздник учрежден на первом «Тигрином саммите» в 2010 году. Его цель - повысить осведомленность общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.

29 июля также считается днем рождения Центра «Амурский тигр». Именно в этот день в 2013 году по инициативе Президента России Владимира Путина Русское географическое общество учредило организацию по изучению, сохранению и восстановление популяции амурского тигра.

Благодаря усилиям российских специалистов за последние 10 лет популяция редкого полосатого хищника увеличилась на треть и сейчас составляет около 750 особей, включая тигрят.