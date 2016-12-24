Руководителя саранского МП «Спецсервис» Михаила Струенкова сочли склонным к побегу из СИЗО

По информации Ленинского районного суда Саранска Михаилу Струенкову отказано в удовлетворении его иска. И.о. директора МП «Спецсервис» оспаривал законность решения о постановке его на профилактический учет в качестве склонного к совершению побега.

Напомним, в мае этого года Михаил Струенков был задержан оперативниками УФСБ по РМ по подозрению в покушении на мошенничество в сфере страхования и заключен в дальнейшем под стражу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2023 году коммерческой организацией был приобретен в лизинг автомобиль марки «HAVAL Н9», который без заключения договорных и страховых отношений был передан для личного пользования родственнику учредителя ООО – и.о. директора МП «Спецсервис».

В январе текущего года тот на указанном автомобиле попал в ДТП. По мнению следствия, с целью получения компенсации в размере 2,4 млн рублей, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставили в страховую компанию подложные документы о якобы участии в ДТП владельца фирмы.

23 мая 2024 года Струенкову в судебном порядке была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением суда в дальнейшем срок содержания под стражей был продлен. Одним из оснований для этого явилось решение комиссии СИЗО, по которому арестант был поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к побегу.

Михаил Струенков был не согласен с этим решением и подал иск о признании его незаконным. Суд этот иск отклонил.

Решение суда в законную силу не вступило.