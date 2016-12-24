Мордовия получит грантовую поддержку на развитие региональной системы обеспечения безопасности детей

Новые рубежи
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11 регионов России получат грантовую поддержку на развитие региональной системы обеспечения безопасности детей по итогам конкурсного отбора. Конкурс организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В число победителей вошел проект, разработанный Министерством социальной защиты, труда и занятости населения РМ. Объем финансирования составит 16,7 млн рублей.
Проект предусматривает создание региональной площадки по оказанию помощи детям в ситуациях жестокого обращения и преступных посягательств, утраты родителей и близких, стихийных бедствий, а также связанных с СВО. Появятся социальные сервисы для детей и их семей, выездные службы и игротерапевтические комнаты, службы реабилитации несовершеннолетних, в том числе для ребят, проживающих в отдаленных районах республики. Планируется уделить особое внимание профилактике агрессивности и конфликтности в детской среде.
10 специалистов республиканской системы соцзащиты пройдут повышение профессиональных компетенций на базе стажировочных площадок Фонда поддержки детей.
Мероприятия будут проводить 24 подведомственных организации Минсоцтрудзанятости РМ. Также к реализации проекта привлекут социально ориентированные некоммерческие организации, деятельность которых направлена на формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям насилия по отношению к детям, повышение информированности детей о правилах безопасного поведения.
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В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет