Мордовия получит грантовую поддержку на развитие региональной системы обеспечения безопасности детей

11 регионов России получат грантовую поддержку на развитие региональной системы обеспечения безопасности детей по итогам конкурсного отбора. Конкурс организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



В число победителей вошел проект, разработанный Министерством социальной защиты, труда и занятости населения РМ. Объем финансирования составит 16,7 млн рублей.



Проект предусматривает создание региональной площадки по оказанию помощи детям в ситуациях жестокого обращения и преступных посягательств, утраты родителей и близких, стихийных бедствий, а также связанных с СВО. Появятся социальные сервисы для детей и их семей, выездные службы и игротерапевтические комнаты, службы реабилитации несовершеннолетних, в том числе для ребят, проживающих в отдаленных районах республики. Планируется уделить особое внимание профилактике агрессивности и конфликтности в детской среде.



10 специалистов республиканской системы соцзащиты пройдут повышение профессиональных компетенций на базе стажировочных площадок Фонда поддержки детей.



Мероприятия будут проводить 24 подведомственных организации Минсоцтрудзанятости РМ. Также к реализации проекта привлекут социально ориентированные некоммерческие организации, деятельность которых направлена на формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям насилия по отношению к детям, повышение информированности детей о правилах безопасного поведения.



