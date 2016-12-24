Благодаря нацпроекту в Мордовии улучшается качество питьевой воды

По проекту «Чистая вода» в Мордовии уже построено и реконструировано 12 объектов водоснабжения – на очереди ещё 22.

«Обеспечить россиян качественной питьевой водой – главная цель федерального проекта «Чистая вода». За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили и реконструировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в первом полугодии 2024 года», – отметил зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин.

На сегодня доля жителей страны, обеспеченных качественной водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 88,69%, а в городах этот показатель достиг 95,07%.

«В результате выполнения мероприятий проекта «Чистая вода» в первом полугодии текущего года жители 30 населённых пунктов в 19 регионах страны получили доступ к качественной воде из систем централизованного водоснабжения. Следует отметить, что за аналогичный период прошлого года было введено в эксплуатацию 30 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, а за 6 месяцев 2022 года – 21 объект», – рассказал замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.