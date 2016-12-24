В Мордовии водитель из Сарова умышленно совершил наезд на сотрудника полиции

37-летний житель города Саров Нижегородской области выслушал приговор суда за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По информации прокуратуры РМ, в суде было установлено, что ночью 15 апреля этого года на 1 км автомобильной дороги КПП-5 Павловка Темниковского района Мордовии обвиняемый за рулем автомобиля марки «CHANGAN UNI-V» умышленно совершил наезд на сотрудника полиции, пресекавшего его противоправные действия. После этого водитель скрылся с места преступления.

Незадолго до этого инцидента в Темникове инспекторы ДПС решили остановить автомобиль под управлением фигуранта, который отъезжал от кафе. Мужчина законные требования сотрудников полиции проигнорировал и на скорости попытался скрыться. Возле контрольно-пропускного пункта «беглец» совершил наезд на одного из сотрудников Госавтоинспекции и провез его на капоте своего автомобиля, причинив телесные повреждения.

С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По ходатайству прокурора суд конфисковал принадлежащий осужденному автомобиль, использованный им при совершении преступления. Отметим, что стоимость нового «CHANGAN UNI-V» составляет около 3 миллионов рублей.