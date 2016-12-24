В Зубово-Полянском районе ссора супругов привела к уничтожению жилого дома

По информации МВД по РМ, 19 июля около полуночи в дежурную часть отдела полиции по Зубово-Полянскому району поступило сообщение о пожаре в доме 37-летней жительницы села Ширингуши.

В ходе проводимых мероприятий было установлено, что причиной пожара стал поджог. В дальнейшем сотрудники уголовного розыска установили причастного к совершению преступления. Им оказался 40-летний супруг потерпевшей.

По словам женщины, незадолго до ЧП между ними произошла ссора на бытовой почве, после чего она ушла из дома. Разозлившись на жену, мужчина взял канистру с бензином, облил им стены дома внутри и снаружи, после чего подпалил строение.

В результате пожара жилище было полностью уничтожено огнем. В настоящий момент по факту умышленного уничтожения имущества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.