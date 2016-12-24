Благодаря нацпроекту в Мордовии растет число самозанятых

Сегодня в России более 10 миллионов граждан зарегистрировали самозанятость. В Мордовии такой статус оформили свыше 25 тысяч человек. Свою деятельность они осуществляют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Самозанятый — это человек, который ведет индивидуальную предпринимательскую деятельность и не нанимает работников, но при этом получает доход от реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Стать самозанятым просто, достаточно зарегистрироваться через мобильное приложение или сайт. В России самозанятые граждане имеют особый налоговый статус, который дает несколько преимуществ. Самозанятые не платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а вместо этого используют упрощенную систему налогообложения с низкими ставками: 4% для доходов от физических лиц и 6% для доходов от юридических лиц. Самозанятые освобождены от необходимости подавать сложные налоговые декларации, что упрощает ведение бизнеса.

Работа с самозанятыми регулируется законодательством, которое гарантирует соблюдение прав как самого предпринимателя, так и его клиентов.

Можно привести несколько примеров идей для бизнеса самозанятого:

- Услуги временного ухода за домашними животными - выгул, кормление, дрессировка

- Проведение индивидуальных или групповых занятий по улучшению памяти и когнитивных навыков

- Выращивание и продажа декоративных растений в стеклянных контейнерах

- Проведение арт-терапевтических сессий для улучшения психологического состояния клиентов через творчество.

Поддержать малый и средний бизнес в России призваны центры «Мой бизнес» и Мордовия не исключение. Самозанятые, субъекты МСП и физические лица, планирующие начать предпринимательскую деятельность, могут бесплатно воспользоваться различными мерами государственной поддержки, как финансовыми, так и нефинансовыми.

Если вы не знаете, как оформить самозанятость и начать зарабатывать на любимом хобби, вам помогут в Центре «Мой бизнес». Все услуги предоставляются бесплатно. Адрес: г. Саранск, ул. Московская, 14. Телефон горячей линии центра: 24-77-77.