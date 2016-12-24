В Саранске с наркотиками задержали гражданина Республики Узбекистан

Как сообщает МВД по РМ, 24-летний гражданин Республики Узбекистан был остановлен оперативниками УНК около одного из домов по улице Лихачева в Саранске. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него метамфетамин общим весом более 57 граммов, а также мобильный телефон с графическими файлами и географическими координатами расположения тайников-закладок, которые он должен был отправлять соучастникам преступления.

В ходе дознания выяснилось, что проживающий в Москве иностранец не был зарегистрирован в установленном порядке на территории РФ. Молодой человек решил испытать судьбу на ниве наркоторговли и стал выполнять роль так называемого закладчика. С помощью сервиса поиска попутчиков он приехал в Мордовию для распространения запрещенных веществ.

Из тайника на территории Саранска гражданин Узбекистана взял партию наркотика уже расфасованного по сверткам, после чего организовал закладки в лесополосе в Пролетарском районе. По пути на съемную квартиру он был остановлен полицейскими, которые обнаружили у него оставшуюся часть метамфетамина, приготовленного для дальнейшего сбыта.

В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.