В Зубовой Поляне на празднике отметят 345-летие поселка

27 июля в Зубовой Поляне отметят две примечательные даты - 345-летие поселка и 96-летие образования самого Зубово-Полянского района. Праздничные мероприятия развернутся на площади рядом с районным Домом культуры.

Для жителей и гостей праздника организуют выставку ремесел, будут работать ярмарка и детские аттракционы. Спортивная программа предусматривает, в том числе и проведение мастер-класса по городошному спорту. Все желающие смогут принять участие в плетении маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей.

Концертнаяя программа будет составлена из выступлений артистов Мордовской государственной филармонии, заслуженной артистки России Людмилы Дюдяевой, группы «Земляки» из Саранска, ансамбля «Околица» из Торбеева и местной рок-группы «Шугейзеры».