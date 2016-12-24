Жительница Мордовии продала автомобиль, чтобы «позолотить ручку» мошенникам

По информации МВД по РМ, 50-летняя женщина из Зубово-Полянскоого района республики пополнила бесконечный список обманутых телефонными аферистами людей.

В полиции потерпевшая рассказала, что ей на телефон поступил звонок от некоего субъекта, который представился менеджером финансового учреждения. Собеседник сообщил, что есть вероятность оформления на нее кредитов со стороны мошенников.

Чтобы это предотвратить, женщина по его рекомендации взяла в банке максимальную сумму займа в 250 тысяч рублей и обналичила денежные средства. Также по совету «менеджера» за 15 тысяч рублей она приобрела мобильный телефон и установила на него специальное приложение, с помощью которого перевела 235 тысяч рублей на «безопасные счета».

После этого «раскрутка» жительницы района продолжилась. Жертву убедили, что злоумышленники через ее личный кабинет на портале «Госуслуг» пытаются переоформить в свою собственность принадлежащий ей автомобиль. В итоге, женщина, продала машину за 1 миллион 200 тысяч рублей знакомому, а вырученные деньги перевела на указанные ей реквизиты. При этом, она была убеждена, что займ и сделка будут аннулированы, так как все операции, якобы проходили под контролем правоохранительных органов.

Реальное положение дел потерпевшей обрисовал покупатель ее автомашины, когда она решила ему рассказать о своих действиях. Мужчина порекомендовал немедленно обратиться в полицию.

В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.