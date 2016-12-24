В мордовской колонии отремонтировали помещения для осужденных

В исправительной колонии № 2 УФСИН по РМ завершили капитальный ремонт помещений отряда осужденных.

В церемонии открытия приняли участие заместитель начальника Управления Сергей Забайкин и начальник исправительной колонии Вячеслав Кимяев.

В здании отряда имеются все необходимые помещения: комната воспитательной работы, кабинет начальника отряда, спальные помещения, помещение для хранения личных вещей осужденных, приема пищи, санузел. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и оборудованием.

В ведомстве отмечают, что создание достойных бытовых условий способствует достижению главной цели, стоящей перед администрацией учреждения – возвращению в общество полноправных, социально адаптированных граждан.