В Темникове 73-летний велосипедист не уступил дорогу «Ниве»

По информации Госавтоинспекции республики, 23 июля в 09 часов 15 минут на ул. Октябрьская в г. Темников 63-летний водитель автомашины «Нива» совершил наезд на 73-летнего велосипедиста, который выезжал со второстепенной дороги.

В результате ДТП велосипедист был госпитализирован в Краснослободскую районную больницу, на него составили протокол за нарушение ПДД (при проезде перекрестка не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге).

Водитель автомашины трезв. Его привлекли к административной ответственности по нескольким статьям - установка нестандартной резины, использование «фаркопа» без согласования с Госавтоинспекцией и т.п.