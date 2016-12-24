Стартап-студия МГУ им. Н.П. Огарева вошла в пятерку лучших в стране

Подведены итоги работы за первое полугодие 2024 среди университетских стартап-студий платформы университетского технологического предпринимательства. В рейтинге из 21 претендента стартап-студия «Огарев» мордовского госуниверситета занимает 4 место.

Среди достижений стартап-студии можно отметить:

- запуск 36 стартапов по 7 направлениям (биотехнологии, аппаратно-программные комплексы, неорганическая и аналитическая химия, БПЛА, теплотехника и энергетика, искусственный интеллект, оптика и фотоника)

- создание Центра поддержки технологий и инноваций по защите и поддержке интеллектуальной собственности

- использование нового механизма отбора проектов совместно с Куйбышевским отделением РЖД

- запуск обучающей стажировки студентов на своей базе и создание кадрового резерва из более 50 человек

- вывод ряда стартапов на коммерческие треки, проведение промышленных испытаний разработок в сотрудничестве с крупными промышленными партнерами

- привлечение инвесторов следующего уровня в несколько стартапов.

Напомним, сеть университетских стартап-студий создана в 2022 году в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» для серийного запуска бизнесов, в основе которых лежат новые российские научные разработки.