В Мордовии наградили победителей детского фотоконкурса ко Дню Российской Почты

В Мордовии прошел детский фотоконкурс, посвященный Дню российской почты. Победителем стала четырехлетняя девочка.

Идея конкурса была проста, и для ее реализации требовались только смартфон и немного фантазии. Участники соревнования должны были сделать веселый и неожиданный снимок, любым образом связанный с почтой или почтовой атрибутикой, и разместить его в популярных соцсетях. К участию приглашались молодые люди в возрасте до 15 лет.

«Наш конкурс понравился всем – и организаторам, и участникам. Победителей выбирала комиссия путём подсчёта баллов. Занявшие первые места получили «почтовые» игрушки. А победителем стала четырехлетняя Злата Буренина», - рассказала председатель профсоюзной организации Управления федеральной почтовой связи Республики Мордовия Наталья Котлова.