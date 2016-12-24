В селе Константиновка Ромодановского района приступили к ремонту дороги

В Мордовии в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведется капитальный ремонт автодороги «Саранск – Ромоданово – Большое Игнатово – Константиновка». Работы идут в Ромодановском районе, общая протяженность участка 1,6 км.

Ремонт только начался: дорожные рабочие расчистили территорию, установили информационные знаки и выполнили фрезерование.

На всем протяжение дороги предусмотрено водоотведение дождевых и талых вод, чтобы система справлялась со своей задачей, отремонтируют водопропускные трубы. Вдоль дорожного полотна в с. Константиновка обустроят тротуар, поставят остановочные павильоны. Кроме того, проведут наружное освещение.

Эта дорога имеет большое значение для района, так как по ней проходит маршрут школьного автобуса. На участке важно обеспечить безопасный проезд.