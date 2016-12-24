В рамках нацпроекта самозанятых Мордовии бесплатно научат nail-мастерству

Новые рубежи
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает помощь предпринимателям Мордовии, предоставляя различные меры государственной поддержки.
Так, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» пройдет бесплатный мастер-класс по nail-мастерству. В настоящее время идет набор участников, услуга доступна для самозанятых Мордовии.
В программе мастер-класса:
- Архитектура ногтя
- Гипергидроз стопы
- Пудровый градиент
- Видео/фото контент для бьюти-экспертов
- Карьерный рост мастера маникюра без страхов и выгорания
- Как увеличить базу клиентов.
Кроме того, запланирован розыгрыш призов от спонсоров.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3C55eL
Мастер-класс пройдет 20 сентября с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 24-77-77 (доб. 616).
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В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет