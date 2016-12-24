В рамках нацпроекта самозанятых Мордовии бесплатно научат nail-мастерству

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает помощь предпринимателям Мордовии, предоставляя различные меры государственной поддержки.

Так, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» пройдет бесплатный мастер-класс по nail-мастерству. В настоящее время идет набор участников, услуга доступна для самозанятых Мордовии.

В программе мастер-класса:

- Архитектура ногтя

- Гипергидроз стопы

- Пудровый градиент

- Видео/фото контент для бьюти-экспертов

- Карьерный рост мастера маникюра без страхов и выгорания

- Как увеличить базу клиентов.

Кроме того, запланирован розыгрыш призов от спонсоров.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3C55eL

Мастер-класс пройдет 20 сентября с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 24-77-77 (доб. 616).