Ветераны СВО из Мордовии пользуются возможностью получить высшее образование

Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» оказывают ветеранам специальной военной операции содействие в поступлении в образовательные организации, обучение в которых производится на безвозмездной основе. Филиал фонда в Мордовии привел несколько таких примеров.



Ветеран Юрий Фролкин из Атяшевского района поступил в университет «Синергия», где осваивает специальность «Техносферная безопасность». Знания пригодятся молодому человеку в работе в системе МЧС, где он служит в настоящее время.



Андрей Тимошкин из Ардатовского района стал студентом юридического факультета этого же вуза. Он служил в частной военной кампании «Вагнер», во время боев за Бахмут был тяжело ранен. Обучение – один из его первых шагов к мирной жизни. Также Андрей Тимошкин активно занимается адаптивным спортом, на недавней спартакиаде среди ветеранов СВО он стал безоговорочным победителем в армрестлинге.



Роман Матросов из Старошайговского района поступил в «Синергию» на специальность «Информационные системы и технологии». Роман участвовал в СВО с первых дней в качестве водителя, выполнял боевые задачи под Киевом, Мариуполем, на Донецком и Луганском направлениях. Он также активно пользуется возможностями, которые для него представляет государство и фонд. На недавней ярмарке вакансий для ветеранов СВО в Саранске Роман нашел работу, он будет служить в Министерстве внутренних дел.



Михаил Еремкин из Атюрьевского района – доброволец «БАРСа». Теперь он осваивает в вузе специальность «Государственная и муниципальная служба», которая также пригодится в мирной жизни.



«Замечательно, что у нас теперь есть возможность получать образование без отрыва от работы, - говорят ветераны. – Благодарим государство и фонд за поддержку!»



По вопросу получения бесплатного образования необходимо обратиться к социальному координатору.



Адрес филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии: г. Саранск, улица Полежаева, д. 113. Телефон +7 (8342) 39-28-82. График работы — каждый день с 9.00 до 18.00.