В Саранске 89-летний водитель оказался виновником ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, в полночь 22 июля на проспекте Ленина в Саранске 89-летний мужчина за рулем автомобиля «Шкода Фабиа» совершил наезд на 28-летнего парня, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход самостоятельно обращался в Республиканскую клиническую больницу №4, где ему была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Отмечается, что имеющий стаж с 1954 года водитель иномарки за рулем находился трезвым.