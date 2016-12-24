Школьницы из Мордовии стали призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

22 июля в международном детском центре «Артек» состоялась церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 5-7 классов.

В числе победителей и призеров конкурса есть и ребята из Мордовии. Лауреатом I степени стала ученица саранской средней школы №24 Вероника Кривошеева. Лауреатом II степени – ученица рузаевского лицея № 4 Елизавета Нуварьева.

Главным призом для победителей станет путешествие на поезде. Оно состоится в августе-сентябре этого года по маршруту «Москва – Владивосток». Генеральным партнером путешествия выступает ОАО «Российские железные дороги».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» - самый масштабный проект для детей и подростков в России. Он проводится благодаря нацпроекту «Образование» и президентской платформе «Россия – страна возможностей». В нем 12 направлений – от науки и технологий до искусства и творчества.