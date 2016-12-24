19-летняя девушка из Саранска осталась без 100 тысяч рублей при «трудоустройстве»

Как сообщает МВД по РМ, в саранский отдел полиции с заявлением обратилась 19-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении у нее денежных средств.

По словам девушки, она откликнулась на предложение поработать копирайтером и завела личный кабинет на каком-то левом сайте. Для активации доступа ей следовало пополнить баланс своего телефона, номер которого являлся логином для входа.

По указанию жуликов девушка внесла 6,5 тысяч рублей. Но в личном кабинете она обнаружила, что на ее счету находятся 73 доллара. Барышне сообщили, что произошла ошибочная конвертация, и все дальнейшие действия будут согласовываться с налоговой службой.

Первым делом требовалось подтвердить, какие суммы есть на ее банковских счетах. Для этого нужно было перечислить все имеющиеся денежные средства по определенным реквизитам – дескать, все деньги потом вернутся в целости и сохранности.

Жительница Саранска поняла, что угодила в руки мошенников, когда перевела на сторонние счета более 100 тысяч рублей. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.