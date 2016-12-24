В Мордовии еще один «продавец» водительских прав ответит в суде за мошенничество

Репортер

По информации Следственного комитета по РМ, в Зубово-Полянском районе местный предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество.

По данным следствия, в апреле 2024 года при встрече с жительницей поселка Торбеево фигурант дела пообещал ей помочь со сдачей экзамена на получение водительского удостоверения. Он взял у девушки 45 тысяч рублей – якобы, для последующей передачи сотрудникам правоохранительных органов.

В действительности, денежные средства товарищ намеревался оставить себе и потратить на личные нужды. 23 мая после получения денег мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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