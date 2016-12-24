В Мордовии для большегрузов перекрыли движение по мосту через реку Мокша

Репортер

В Ельниковском районе Мордовии введено временное ограничение движения транспортных средств общей массой более 12 тонн по мостy через реку Мокша на 77 км автодороги «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск». Об этом сообщает Госкомтранс РМ.

Причина перекрытия - выявлены дефекты и повреждения мостового сооружения. Объезд предлагается через село Пурдошки.

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