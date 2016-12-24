В Мордовии близится к завершению рекультивация крупной несанкционированной свалки

По информации Минлесхоза РМ, несанкционированная свалка в Краснослободском районе занимала площадь в 3,49 га. Работы там начались весной 2023 года и ведутся по графику.

На сегодняшний день проводится технический этап рекультивации - в подготовленном котловане уложены бентонитовые маты, началось перемещение и утрамбовывание свалочных масс. Готовность объекта в настоящее время составляет 66%.

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».



