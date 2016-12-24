Мощи адмирала Федора Ушакова доставили из Мордовии в Кронштадт

Репортер

Ко Дню военно-морского флота Российской Федерации из Санаксарского мужского монастыря в Кронштадт доставили мощи адмирала Федора Ушакова.

В России День ВМФ отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году торжество, символизирующее мощь и величие российского флота, мужество и героизм моряков и офицеров, пройдет 28 июля.

Все желающие могут прийти в Морской собор Кронштадта и приложиться к святым мощам, вознести молитвы о здравии защитников Отечества и процветании России.

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