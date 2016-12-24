Мощи адмирала Федора Ушакова доставили из Мордовии в Кронштадт

Ко Дню военно-морского флота Российской Федерации из Санаксарского мужского монастыря в Кронштадт доставили мощи адмирала Федора Ушакова.



В России День ВМФ отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году торжество, символизирующее мощь и величие российского флота, мужество и героизм моряков и офицеров, пройдет 28 июля.



Все желающие могут прийти в Морской собор Кронштадта и приложиться к святым мощам, вознести молитвы о здравии защитников Отечества и процветании России.