Национальный проект способствует развитию предпринимательской деятельности в Мордовии

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оказывается помощь Александру Парашкину из Ромодановского района.

Предприниматель планирует воспользоваться бесплатной услугой по изготовлению полиграфической продукции в Центре «Мой бизнес». Так он хочет привлечь потенциальных клиентов. Александр самозанятый, более 5 лет занимается столярным делом. Среди его работ: менажницы, подносы, кухонная мебель, подставки для напитков и многое другое.

«С деревом работаю не первый год. Сначала попробовал сделать что-то для дома, и у меня получилось. Я считаю, что столяр – это не просто профессия, а настоящее искусство. Каждый проект начинается с идеи, которую воплощаешь в жизнь с помощью инструментов и собственного опыта», - рассказывает Александр Парашкин.

Постепенно идей и изделий становилось больше, и мастер понял – нужно обустраивать мастерскую. Теперь здесь хранится весь инвентарь, лекало, инструменты и товары на продажу. Реализует готовую продукцию самозанятый через знакомых и маркетплейсы. В этом ему помогает дочь – она ведет страничку в соцсети, а также создает карточки и продает товары на электронных торговых площадках.

Выйти с реализацией продукции на маркетплейсы проще, чем кажется. У Центра «Мой бизнес» есть соответствующая бесплатная услуга.

«Реализация товаров через маркетплейсы – это очень удобно. Продукцию видят люди из разных городов, что автоматически увеличивает количество клиентов. На электронные торговые площадки мы вышли самостоятельно, платили деньги. Но теперь я знаю, что гораздо проще сделать это через «Мой бизнес». Ни бумажной волокиты, ни вложений. Просто подал заявку, и все сделают за тебя», - говорит мастер.

В планах у Александра расширить рынок сбыта. Хорошее подспорье в этом – использование полиграфической продукции. Брендированные визитки, флаеры, листовки можно использовать в любом месте и брать с собой.

«О такой возможности я узнал, когда команда «бизнес-десанта» приезжала к нам в район. Специалист центра подробно проконсультировала меня и рассказала, что нужно сделать. Здорово, что малому бизнесу оказывается такая поддержка, ведь это позволяет вывести бизнес на новый уровень и при этом сохранить собственные средства», - заключает предприниматель.

В Минэкономики РМ уверены, что Александра ждет большое будущее, о его работах скоро узнает вся республика. Тем более что у него есть надежная опора и идейные вдохновители – жена и дочь. Именно они во всем помогают родному человеку. Благодаря поддержке семьи можно добиться больших высот в любых начинаниях, в том числе и в бизнесе.

Обратиться за мерами государственной поддержки, бесплатной консультацией или льготным финансированием можно по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14. Телефон горячей линии: 24-77-77.