Еще один боец ЧВК «Вагнер» из Мордовии получил ветеранское удостоверение

Репортер

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», уроженец Ардатовского района Андрей Жуков отправился на фронт добровольцем, поскольку не мог оставаться в стороне от происходящих событий.

Андрея назначили на должность артиллериста, он выполнял боевые задачи под Соледаром. За проявленные смелость и мужество награжден медалью «За отвагу», а также ведомственными наградами «Черный крест» и «За взятие Соледара». После истечения срока контракта Андрей вернулся домой и был взят на персональное сопровождение фонда «Защитники Отечества». Основным вопросом стало получение ветеранского удостоверения.

При содействии социальных координаторов документы демобилизованного бойца были направлены в комиссию при Министерстве обороны России, где приняли положительное заключение. Удостоверение ветерана боевых действий Жукову в торжественной обстановке вручил руководитель филиала фонда Алексей Герасименко. На церемонии присутствовали супруга бойца Евгения и мама Людмила Николаевна. «Большое спасибо за помощь! - сказал Андрей Жуков. – Всем желаю здоровья и успехов!»

Андрею уже помогли оформить положенные выплаты и льготы. Также ему предложено пройти обучение на новую специальность и рекомендованы вакансии.

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