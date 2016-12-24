Еще один боец ЧВК «Вагнер» из Мордовии получил ветеранское удостоверение

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», уроженец Ардатовского района Андрей Жуков отправился на фронт добровольцем, поскольку не мог оставаться в стороне от происходящих событий.



Андрея назначили на должность артиллериста, он выполнял боевые задачи под Соледаром. За проявленные смелость и мужество награжден медалью «За отвагу», а также ведомственными наградами «Черный крест» и «За взятие Соледара». После истечения срока контракта Андрей вернулся домой и был взят на персональное сопровождение фонда «Защитники Отечества». Основным вопросом стало получение ветеранского удостоверения.



При содействии социальных координаторов документы демобилизованного бойца были направлены в комиссию при Министерстве обороны России, где приняли положительное заключение. Удостоверение ветерана боевых действий Жукову в торжественной обстановке вручил руководитель филиала фонда Алексей Герасименко. На церемонии присутствовали супруга бойца Евгения и мама Людмила Николаевна. «Большое спасибо за помощь! - сказал Андрей Жуков. – Всем желаю здоровья и успехов!»



Андрею уже помогли оформить положенные выплаты и льготы. Также ему предложено пройти обучение на новую специальность и рекомендованы вакансии.